В TƏBİB объяснили, почему проводится мало тестов за сутки

В TƏBİB объяснили, почему проводится мало тестов на коронавирус за сутки и мало новых случаев инфицирования.

Как сообщили на запрос АПА в TƏBİB, в воскресенье в лабораториях, в которых проводятся тесты на коронавирус, осуществляются профилактические дезинфекционные работы, поэтому в эти дни проводится мало тестов и соответственно наблюдается снижение показателей инфицирования: "С завтрашнего дня карантинный режим будет еще более смягчен, поэтому еще раз призываем наших граждан соблюдать санитарно-эпидемиологические правила", передает Day.Az.