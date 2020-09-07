В Азербайджане открыто свыше 8 тысяч вакансий для учителей

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях Азербайджана есть свыше восьми тысяч вакантных мест для учителей.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал заведующий отделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, в ближайшие дни наряду с общеобразовательными школами также будет объявлен прием на вакантные места учителей по общеобразовательным предметам в учреждениях профобразования.

Багиров отметил, что в рамках конкурса по приему учителей на вакансии по дисциплинам, в связи с которыми процесс рассмотрения апелляционных обращений завершен, уже определены и объявлены проходные баллы. По итогам рассмотрения апелляционных обращений по другим предметам также будут объявлены проходные баллы и стартует выбор вакантных мест.

"Кандидаты могут ознакомиться с результатами, не покидая экзаменационное помещение. Они могут подать апелляцию в электронном виде в течение двух дней с даты объявления результатов. В случае обоснованных жалоб в результаты вносятся изменения. Кандидаты могут участвовать в отборе вакансий с обновленными результатами. В связи с этими вопросами удовлетворено крайне мало обращений. Обоснованные жалобы составляют не более одного процента от общего числа обращений", - подчеркнул Эшги Багиров.

Он добавил, что собеседования с кандидатами, занявшими вакантные места, будут организованы после начала учебного года. По итогам собеседований будет принято соответствующее решение в связи с приемом на работу кандидатов на постоянной основе.