https://news.day.az/society/1268734.html В Загатале столкнулись бензовоз и легковушка, есть пострадавший
В Загатале столкнулись бензовоз и легковушка, есть пострадавший
В Загатале столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на автомобильной дороге Загатала-Мухах.
Автомобиль марки "ВАЗ 2106" столкнулся с бензовозом, в результате жительница села Мухах Ясемен Гурбан гызы Алиева получила тяжелые травмы.
Я.Алиева была госпитализирована в Загатальскую центральную районную больницу, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
Ведется расследование.
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