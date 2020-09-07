В Загатале столкнулись бензовоз и легковушка, есть пострадавший

В Загатале столкнулись грузовик и легковой автомобиль. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на автомобильной дороге Загатала-Мухах. 

Автомобиль марки "ВАЗ 2106" столкнулся с бензовозом, в результате жительница села Мухах Ясемен Гурбан гызы Алиева получила тяжелые травмы.

Я.Алиева была госпитализирована в Загатальскую центральную районную больницу, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. 

Ведется расследование. 