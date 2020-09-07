Впервые в Азербайджане внедрен робот, уничтожающий все вирусы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Проект разработан компанией TRONİQ, автор идеи - HB GUVEN KLINIK.

Руководитель компании TRONİQ Анар Набиев в интервью Trend отметил, что развитие ИКТ и сферы высоких технологий позволяет осуществлять множество значимых проектов в стране.

"Робот прошел успешные испытания, получен сертификат на деятельность. Разработка, программное обеспечение и сервис принадлежат нашей компании. Нами проведены успешные тесты и есть документальные доказательства. Весь процесс деятельности робота автоматизирован, но возможно и ручное управление для передвижения в установленное место деятельности", - сказал Анар Набиев.

По его словам, робот за 10 минут очищает помещение в 25 кв.м от 99,9 вирусов, в том числе от коронавируса. Очищение происходит посредством ультрафиолетовых лучей. Предварительно робот совершает "разведку" помещений, посредством радаров, лазеров и камеры, строит карту очищаемой территории и приступает к деятельности. Управление (надзор) осуществляется посредством мобильного телефона или планшета оператора.

"Важным моментом является обеспечение безопасности человека. Если во время работы случайно появляется человек или происходит движение на очищаемой территории, то это определяется тепловизором и ультрафиолет автоматически отключается. Включается лишь после того, как устраняются зафиксированные моменты. Если во время движения на место деятельности на пути появляется человек (например, в коридоре), то он и его избегает, совершая соответствующие манёвры. Если в помещении на пути робота встречаются различные преграды (столы, стулья, тумбочки и т.д.), то он их тоже обходит. Соприкосновения с предметами помещения и столкновение с человеком исключены", - отметил Анар Набиев.

Технический директор компании TRONİQ Рустам Алекберов отметил автоматизированность процесса.

"Во время очищения в помещениях, в зависимости от их размеров, нами определяются станции-остановки и включается программа с таймером. В зависимости от заданной программы и в соотвествии с ранее разработанной карты, он может заходить в одни комнаты, а в другие - нет. Например, мы приводим робота в организацию, и зная, что в 19.00 работа завершится, ставим таймер. В 19.00 робот включается и, удостоверившись в отсутствии людей, начинает свою деятельность. Если люди по-прежнему на работе (на очищаемой территории), он не действует. Робот может автоматически оцищать несколько комнат. Более того, если заканчивается энергетический ресурс, робот подъезжает к своей зарядочной станции, автоматически подзаряжаясь", - добавил Рустам Алекберов.