Минобразования о формах регулирования плотности учащихся в школах

"Плотность учащихся в школах будет регулироваться различными способами".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала заведующая отделом министерства образования Вафа Ягублу.

Она отметила, что предлагается, чтобы учащиеся приходили в школу в разное время: "Половина классов может приходить в школу 3 дня, а другая половина - в другие 3 дня. Школам предлагается перейти на посменный режим занятий. Учащиеся могут приходить в школу даже в 3 смены.

Что же касается плотности в классах, то в них нужно соблюдать полутораметровую дистанцию. Если это невозможно, то класс будет разбит на группы и для каждой из них будет составлено отдельное расписание занятий.

Главное здесь - повысится ли учебная нагрузка преподавателей? Для очных занятий количество учебных часов будет делиться поровну между двумя подгруппами".