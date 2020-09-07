Минобразования опровергло слухи о сокращении длительности уроков в школах

Информация о том, что в начальных классах продолжительность одного занятия составит 25 минут, а в V-XI классах 30 минут не соответствует действительности.

Как передает Day.Az, об этом сообщила заведующая отделом Министерства образования Вафа Ягублу.

По ее словам, в школах академический час будет длиться 45 минут и это не изменится: "Потому что учащиеся будут заниматься интенсивно, иногда за один урок будут проходить несколько уроков. Поэтому продолжительность учебного часа не изменится".

В.Ягублу сказала, что продолжительность виртуальных уроков не должна превышать 30 минут.