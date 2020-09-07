Кабмин принял решение по уплате страховых взносов, связанных с ОМС

Кабинет министров внес изменения в "Порядок поэтапной уплаты страховых взносов за счет средств государственного бюджета по обязательному медицинскому страхованию в 2020 году".

Как передает Day.Az, согласно изменению, будут внесены, страховые взносы за счет средств госбюджета по обязательному медицинскому страхованию будут выплачиваться поэтапно не в 2020 году, а в 2020-2021 годах.

Согласно действующему решению, в соответствии с "Последовательностью применения обязательного медицинского страхования по административно-территориальным единицам страны", утвержденной постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 504 от 27 декабря 2019 года, размер взноса обязательного медицинского страхования (ОМС) по административно-территориальным единицам, примененным в январе-марте составил 90 манатов, апреле-июне - 67,5 манатов, июле-сентябре - 45 манатов, в октябре-декабре - 22,5 маната.

Согласно изменению, размер страхового взноса на душу населения определяется в соответствии с "Последовательностью применения обязательного медицинского страхования по административно-территориальным единицам страны", утвержденной постановлением Кабинета министров № 136 от 10 апреля 2020 года, определяется следующим образом:

- По 2020 году - по административно-территориальным единицам, где с января 2020 года применяется ОМС - 90 манатов;

- По 2021 году - по административно-территориальным единицам, где ОМС станет применяться с января 2021 года - 90 манатов + 90 манатов х индекс потребительских цен по стране, по административно-территориальным единицам, где ОМС станет применяться с апреля -67,5 манатов + 67,5 манатов х индекс потребительских цен по стране.