С сегодняшнего дня разрешается выезжать из Баку в районы

В 00:00 8 сентября в Азербайджане с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации вступило в силу решение Оперативного штаба при Кабинете министров о введении дополнительных смягчений ужесточенного карантинного режима.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперштаба, согласно послаблениям с сегодняшнего дня снимается ограничение на передвижение граждан из Баку, Сумгаита и Абшерона в другие регионы страны (и обратно).

Исключение - пассажироперевозки между городами и районами, они по-прежнему под запретом.