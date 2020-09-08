https://news.day.az/society/1268785.html С сегодняшнего дня разрешается выезжать из Баку в районы - ПРАВИЛА
С сегодняшнего дня разрешается выезжать из Баку в районы - ПРАВИЛА
В 00:00 8 сентября в Азербайджане с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации вступило в силу решение Оперативного штаба при Кабинете министров о введении дополнительных смягчений ужесточенного карантинного режима.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперштаба, согласно послаблениям с сегодняшнего дня снимается ограничение на передвижение граждан из Баку, Сумгаита и Абшерона в другие регионы страны (и обратно).
Исключение - пассажироперевозки между городами и районами, они по-прежнему под запретом.
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