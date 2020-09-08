В Азербайджане разрешили сидеть в кафе и ресторанах

В 00:00 8 сентября в Азербайджане с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации вступило в силу решение Оперативного штаба при Кабинете министров о введении дополнительных смягчений ужесточенного карантинного режима.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперштаба, с сегодняшнего дня разрешается оказание услуг внутри объектов общественного питания.

Также график работы кафе и ресторанов продлен до 00:00.