https://news.day.az/society/1268786.html В Азербайджане разрешили сидеть в кафе и ресторанах - НОВЫЙ ГРАФИК
В Азербайджане разрешили сидеть в кафе и ресторанах - НОВЫЙ ГРАФИК
В 00:00 8 сентября в Азербайджане с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации вступило в силу решение Оперативного штаба при Кабинете министров о введении дополнительных смягчений ужесточенного карантинного режима.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперштаба, с сегодняшнего дня разрешается оказание услуг внутри объектов общественного питания.
Также график работы кафе и ресторанов продлен до 00:00.
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