В Баку произошел пожар в жилом доме

В Хатаинском районе Баку, в жилом доме, заселенном вынужденными переселенцами, произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара в одноэтажном здании общей площадью 300 кв/м сгорели воспламеняющиеся конструкции на площади 80 кв/м. Остальная часть здания и прилегающие строения были защищены от огня.

Огонь потушили пожарные расчеты. 