https://news.day.az/society/1268793.html В Баку произошел пожар в жилом доме
В Баку произошел пожар в жилом доме
В Хатаинском районе Баку, в жилом доме, заселенном вынужденными переселенцами, произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара в одноэтажном здании общей площадью 300 кв/м сгорели воспламеняющиеся конструкции на площади 80 кв/м. Остальная часть здания и прилегающие строения были защищены от огня.
Огонь потушили пожарные расчеты.
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