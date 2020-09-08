https://news.day.az/society/1268802.html Тяжелое ДТП в Баку: автобус съехал с дороги - ФОТО
Тяжелое ДТП в Баку: автобус съехал с дороги - ФОТО
В Хатаинском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на Зыхском шоссе съехал с дороги автобус марки Daewoo.
Пассажирский автобус №60, двигавшийся в направлении аэропорта, потерял управление и врезался в металлическое придорожное ограждение.
О пострадавших при ДТП не сообщается.
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