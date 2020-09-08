Тяжелое ДТП в Баку: автобус съехал с дороги

В Хатаинском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на Зыхском шоссе съехал с дороги автобус марки Daewoo.

Пассажирский автобус №60, двигавшийся в направлении аэропорта, потерял управление и врезался в металлическое придорожное ограждение.

О пострадавших при ДТП не сообщается. 