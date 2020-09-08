В Азербайджане разрешили собираться в группы до 10 человек

В общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, парках и в других местах запрещено собираться в группы более 10 человек (за исключением близких родственников).

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в изменении в постановлении Кабинета министров "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории городов Баку, Сумгайыт и Абшеронского района".

Раньше людям было запрещено собираться в группы более 5 человек.

Постановление вступило в силу в 00:00 8 сентября 2020 года.