https://news.day.az/society/1268844.html Управление образования Баку продлило приостановление приема граждан - дата
Управление образования Баку продлило приостановление приема граждан - дата
Управление образования по городу Баку продлило приостановление работы до 30 сентября, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Управление.
В указанный период обращения граждан будут рассматриваться посредством информационного центра Управления, для этого необходимо обращаться но номеру 012-599-12-22.
Граждане также могут обращаться на электронную почту Управления - info@baku.edu.gov.az, mailform@baku.edu.gov.az.
Граждане, не имеющие доступа в интернет, могут опустить письма или другую документацию в почтовый ящик на главном входе в Управление.
Официальную информацию рекомендуется получать также со страниц Управления в социальных сетях.
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