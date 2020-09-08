В Габале спасли оставшихся в беспомощном состоянии в горах 5 человек

В Габале 5 человек остались в беспомощном состоянии в горах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на горячую линию "112" министерства поступила информация о том, что в селе Лаза Габалинского района 5 человек остались в беспомощном состоянии в горной и лесной местности.

На территорию были привлечены соответствующие спасательные силы северо-западного регионального центра МЧС. Граждане перемещены в безопасную зону.