https://news.day.az/society/1268885.html В Габале спасли оставшихся в беспомощном состоянии в горах 5 человек
В Габале спасли оставшихся в беспомощном состоянии в горах 5 человек
В Габале 5 человек остались в беспомощном состоянии в горах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на горячую линию "112" министерства поступила информация о том, что в селе Лаза Габалинского района 5 человек остались в беспомощном состоянии в горной и лесной местности.
На территорию были привлечены соответствующие спасательные силы северо-западного регионального центра МЧС. Граждане перемещены в безопасную зону.
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