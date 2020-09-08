Азербайджан объявил в международный розыск так называемых блогеров Гурбана Мамедова, Ордухана Бабирова и других радикалов

Гражданин Азербайджанской Республики Исаев Эльвин Ильтихам оглу (1980 г.р.) был депортирован в Азербайджан 12 декабря 2019 года за нарушение требований миграционного законодательства Украины и 14 декабря 2019 года в связи с исполнением меры пресечения в виде заключения под стражу, избранной на основании решения Насиминского районного суда от 22 августа 2019 года по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении Генеральной прокуратуры, он был помещен в следственный изолятор № 1.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального законодательства, полностью обеспечено право на защиту обвиняемого по уголовному делу, возбужденному соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики 15 августа 2019 года.

Следствием было установлено, что в начале 2018 года Эльвин Исаев, войдя в сговор с проживающими в различных странах Европы гражданами Азербайджана Ордуханом Бабировым, Гурбаном Мамедовым, Орханом Агаевым, Рафаэлем Пириевым, Али Гасаналиевым, Туралом Садыглы, Сулейманом Сулейманлы, а также с группой других, не известных следствию лиц, после отъезда из Азербайджана в Россию, находясь в Санкт-Петербурге, на своем канале в Youtube, а также в соцсети Facebook размещал видеобращения и другие публикации на азербайджанском языке, в которых использовал призывы о насильственном захвате власти, насильственном изменении конституционного строя и нарушении территориальной целостности нашей страны, открыто призывал граждан Азербайджана совершать массовые беспорядки и насилие, не повинуясь и сопротивляясь законным требованиям представителей власти.

На основании этого Э.Исаев был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям УК 12.1, 34.2, 220.2 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами) и 12.1, 34.2, 281.2 (публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц), следствие по уголовному делу завершено и дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В то же время, Ордухан Бабиров, Гурбан Мамедов, Орхан Агаев, Рафаэль Пириев, Али Гасаналиев, Турал Садыхлы и Сулейман Сулейманлы, участвовавшие в преступлениях, совершенных Э.Исаевым в составе группы заговорщиков, были привлечены к ответственности по статьям УК 12.1, 34.2, 220.2 и 12.1, 34.2, 281.2 в рамках дела, выделенного в отдельное судопроизводство, по представлению Генеральной прокуратуры, соответствующими решениями Насиминского районного суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственное управление приняло соответствующие решения об объявлении указанных лиц в международный розыск и для исполнения эти решения были отправлены в Министерство внутренних дел, Службу государственной безопасности и в Национальное центральное бюро Интерпола.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.