В Азербайджане приостанавливается регистрация в "Виртуальной школе"

С сегодняшнего дня приостанавливается регистрация на платформе "Виртуальная школа", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минобразования Азербайджана.

Это связано с проведением профилактических работ перед началом нового учебного года.

Система регистрации вновь будет активизирована с 14 сентября.

Отметим, что за этот период системой смогут пользоваться те, кто уже зарегистрирован, учителя и учащиеся, имеющие профиль пользователя в платформе "Виртуальная школа".