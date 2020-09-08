https://news.day.az/society/1268906.html В Азербайджане приостанавливается регистрация в "Виртуальной школе"
В Азербайджане приостанавливается регистрация в "Виртуальной школе"
С сегодняшнего дня приостанавливается регистрация на платформе "Виртуальная школа", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минобразования Азербайджана.
Это связано с проведением профилактических работ перед началом нового учебного года.
Система регистрации вновь будет активизирована с 14 сентября.
Отметим, что за этот период системой смогут пользоваться те, кто уже зарегистрирован, учителя и учащиеся, имеющие профиль пользователя в платформе "Виртуальная школа".
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