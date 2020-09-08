Суд вынес решение по арестованным за коррупцию пограничникам

В Бакинском военном суде было рассмотрено представление следственного органа в связи с продлением меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении должностных лиц Государственной пограничной службы (ГПС) Сакита Мурадова, Самига Азизова, Немата Панахова, Эльчина Велиева, Музаффара Намазова, Абдуллы Абдуллаева и Халиса Гулиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Эльбеи Аллахвердиева было объявлено решение суда.

Суд удовлетворил представление следственного органа и продлил меру пресечения в виде ареста, избранную в отношении обвиняемых на 3 месяца, до 12 декабря.