https://news.day.az/society/1268925.html Суд вынес решение по арестованным за коррупцию пограничникам
Суд вынес решение по арестованным за коррупцию пограничникам
В Бакинском военном суде было рассмотрено представление следственного органа в связи с продлением меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении должностных лиц Государственной пограничной службы (ГПС) Сакита Мурадова, Самига Азизова, Немата Панахова, Эльчина Велиева, Музаффара Намазова, Абдуллы Абдуллаева и Халиса Гулиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Эльбеи Аллахвердиева было объявлено решение суда.
Суд удовлетворил представление следственного органа и продлил меру пресечения в виде ареста, избранную в отношении обвиняемых на 3 месяца, до 12 декабря.
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