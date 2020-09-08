В Абшеронском районе автомобиль насмерть сбил женщину

В Абшеронском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, 7 сентября примерно в 21:00 в поселке Джейранбатан Абшеронского района автомобиль марки "Mercedes", за рулем которого находился житель города Сумгайыт Дж.Гашимов, сбил переходившую дорогу женщину. Она была госпитализирована и скончалась в больнице от полученных травм.

По факту проводится расследование.