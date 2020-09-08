https://news.day.az/society/1268927.html В Абшеронском районе автомобиль насмерть сбил женщину
В Абшеронском районе автомобиль насмерть сбил женщину
В Абшеронском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, 7 сентября примерно в 21:00 в поселке Джейранбатан Абшеронского района автомобиль марки "Mercedes", за рулем которого находился житель города Сумгайыт Дж.Гашимов, сбил переходившую дорогу женщину. Она была госпитализирована и скончалась в больнице от полученных травм.
По факту проводится расследование.
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