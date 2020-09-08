https://news.day.az/society/1268932.html Стало известно, когда начнется выбор специальностей в вузы Азербайджана
Стало известно, когда начнется выбор специальностей в вузы Азербайджана
Выбор специальностей для поступления в вузы Азербайджана будет проводиться по Интернету с 10 по 20 сентября, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
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