https://news.day.az/society/1268937.html В Азербайджане не будут проводить «День знаний» 15 сентября – ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане не будут проводить «День знаний» 15 сентября – ОФИЦИАЛЬНО
15 сентября в общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана не будет проведен "День знаний".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала заведующая отделом министерства образования Вафа Ягублу.
По ее словам, в школах запрещено проведение всех массовых мероприятий.
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