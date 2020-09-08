В Азербайджане не будут проводить «День знаний» 15 сентября

15 сентября в общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана не будет проведен "День знаний". 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала заведующая отделом министерства образования Вафа Ягублу.

По ее словам, в школах запрещено проведение всех массовых мероприятий.  