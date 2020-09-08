Азербайджанцы смогут посещать эту страну, имея только удостоверение личности

Граждане Азербайджана смогут продлить свое пребывание в Турции, не покидая ее пределы.

Как передает Day.Az, об этом в интервью REAL TV сообщил посол Азербайджана в Анкаре Хазар Ибрагим.

Ранее на встрече со своим азербайджанским коллегой глава МИД Турции сказал, что Турция предлагает Азербайджану наладить передвижение туристов двух стран по внутренним паспортам.

В интервью REAL TV Хазар Ибрагим проинформировал о проделанной работе в этом направлении.