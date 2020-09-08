Председатель ГЭЦ обратилась к абитуриентам и родителям

Председатель ГЭЦ Малейка Аббасзаде обратилась к абитуриентам и родителям.

Она сказала, что с 10 сентября начнется выбор специальностей в вузы, и призвала абитуриентов быть внимательными:

"Советую каждому самому выбирать специальность, не поручать это другому".