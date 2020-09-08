https://news.day.az/society/1268986.html Председатель ГЭЦ обратилась к абитуриентам и родителям
Председатель ГЭЦ обратилась к абитуриентам и родителям
Председатель ГЭЦ Малейка Аббасзаде обратилась к абитуриентам и родителям.
Она сказала, что с 10 сентября начнется выбор специальностей в вузы, и призвала абитуриентов быть внимательными:
"Советую каждому самому выбирать специальность, не поручать это другому".
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