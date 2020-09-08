Председатель ГЭЦ Азербайджана прокомментировала обращение омбудсмена

Председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде прокомментировала предложение смягчить условия конкурса.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшней пресс-конференции председатель ГЭЦ сообщила, что подготовила ответное письмо омбудсмену.

"Я хочу внести ясность в вопрос, поднятый омбудсменом. Условия конкурса определяется Государственным экзаменационным центром при согласовании с министерством образования, а затем они утверждаются Кабмином. Эти правила уже утверждены на 2020 год. Второй вопрос заключается в том, что, да, в связи с пандемией возникли определенные проблемы. Для сведения негативного воздействия пандемии к минимуму ГЭЦ и министерство образования представили предложения, на основании которых внесен ряд изменений. Упразднена часть программы, количество открытых заданий первого этапа экзамена, требующих письменных ответов, было сокращено на 50 процентов", - сказала Аббасзаде.

Она сообщила, что в этом году число плановых мест выросло приблизительно на один процент. Больше всего это отразилось на числе плановых мест по госзаказу.

"Данный рост составляет около восьми процентов. В настоящее время вопрос допуска к конкурсу дополнительного контингента не рассматривается. Это возможно лишь в том случае, если плановых мест много, а число абитуриентов невелико. Но в этом году такая ситуация не наблюдается, и в рамках конкурса сформировалась достаточная конкуренция", - сказала Аббасзаде.