В Азербайджане из-за коррупции с поличным были задержаны 27 человек

В результате операций, проведенных в Азербайджане сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, в течение последних шести месяцев по фактам коррупции с поличным были задержаны 27 человек, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру.

Согласно информации, в СМИ и социальных сетях с хештегом #gununreqemi публикуются данные, отражающие деятельность органов прокуратуры.

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