https://news.day.az/society/1269025.html В Азербайджане из-за коррупции с поличным были задержаны 27 человек - за последние 6 месяцев
В Азербайджане из-за коррупции с поличным были задержаны 27 человек - за последние 6 месяцев
В результате операций, проведенных в Азербайджане сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, в течение последних шести месяцев по фактам коррупции с поличным были задержаны 27 человек, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру.
Согласно информации, в СМИ и социальных сетях с хештегом #gununreqemi публикуются данные, отражающие деятельность органов прокуратуры.
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