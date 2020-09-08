В двух районах Азербайджана началось бурение субартезианских скважин

В рамках соответствующего распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева в регионах страны продолжается реализация проектов, в Тертерском и Бардинском районах началось бурение субартезианских скважин,

Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Согласно распоряжению, в каждом из трех сел Тертерского и Бардинского районов будут пробурены субартезианские скважины.

В связи с тем, что водные источники Тертерского района, расположенного во фронтовой зоне, остались на оккупированных территориях, сельские жители страдают от недостатка питьевой и оросительной воды. Особенно серьезно нехватка воды ощущается летом. Поэтому для обеспечения питьевой водой было решено использовать подземные воды. Для этого на территории были проведены исследовательские работы, принято решение о бурении новых субартезианских скважин.

В рамках совместного проекта ОАО "Азерсу" и Государственной нефтяной компани SOCAR, в селе Сахлебад Тертерского района начались работы по бурению, а вслед за этим работы будут продолжены в селах Исмаилбейли и Саров.

Сейчас в селе Ханханымлы Бардинского района тоже началось бурение субартезианских скважин, которые также будут пробурены в селах Икинджи Назырлы и Келентерли. По окончанию бурения на скважиных будут установлены насосы и трансформаторы.

В результате реализации проектов в Тертерском и Бардинском районах, улучшится снабжение питьевой и поливной водой до девяти тысяч жителей шести сел.

В целом, до конца года в 24 населенных пунктах 15 районов страны будут осуществлены работы по бурению субартезианских скважин, и обеспечена подача воды до 65 тысяч местных жителей.