https://news.day.az/society/1269033.html В Азербайджане за сутки выявлено 139 случаев инфицирования коронавирусом - вылечились 128 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 139 случаев инфицирования коронавирусом - вылечились 128 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 139 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 128, скончался один.
Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 37 557 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 34 965, скончалось 552 человека. Число активных больных коронавирусом - 2 040 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 798, в целом - 973 838 тестов.
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