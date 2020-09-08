В Азербайджане за сутки выявлено 139 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 128, скончался один.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 37 557 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 34 965, скончалось 552 человека. Число активных больных коронавирусом - 2 040 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 798, в целом - 973 838 тестов.