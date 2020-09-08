ГЭЦ о плане приема в вузы Азербайджана

В этом году план приема в вузах Азербайджана вырос на 1,79 процента или на 858 мест.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, в 2020-2021 учебном году план приема по 1-й группе специальностей сократился на 1, процента (299 мест), по 2-й - на 2,69 процента (381 место). По 3-1 группе план приема увеличился на девять процентов (1015 мест), по четвертой - на 10,5 процента (390 мест), по пятой группе - на 3,71 процента (133 места).

Аббасзаде добавила, что в этом году увеличен план приема в Азербайджанском медицинском университете, Азербайджанской таможенной академии, университете "Хазар", Бакинском университете бизнеса. А в Бакинской хореографической академии и Азербайджанской государственной морской академии планы приема сокращены.