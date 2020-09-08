В Азербайджане изменен размер взноса по обязательному медицинскому страхованию

Внесены изменения в Постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики от 17 марта 2020 года № 98 "Об утверждении Правил поэтапной уплаты страховых взносов в 2020 году за счет средств государственного бюджета по обязательному медицинскому страхованию", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).



Согласно поправке, взносы по обязательному медицинскому страхованию в 2020 и 2021 годах за счет государственного бюджета будут уплачиваться поэтапно.



Так, размер страховой премии на душу населения составляет 90 манатов для административно-территориальных единиц, где обязательное медицинское страхование применяется с января 2020 года, 90 манатов + 90 манатов х индекс потребительских цен для административно-территориальных единиц, где оно применяется с января 2021 года, 67,5 маната + 67,5 маната х индекс потребительских цен для административно-территориальных единиц, где оно применяется с апреля 2021 года.

Говоря об индексе потребительских цен, подразумевается уровень инфляции. Данный показатель объявляется каждый год Государственным комитетом по статистике.

Таким образом, взнос по ОМС на человека для административно-территориальных единиц, где ОМС применяется с 1 января 2020 года, будет рассчитываться в размере 90 манатов с учетом роста годового индекса потребительских цен в 2020 году, по административно-территориальным единицам, где ОМС применяется с 1 апреля 2021 года - в размере 67,5 манатов учетом роста годового индекса потребительских цен в 2021 году.

Для информации напомним, что годовой уровень индекса потребительских цен за 2019 год составил 2,6%.

Напомним, что на первом этапе ОМС с января текущего года применяется в Нахчыванской АР, Мингячевире, Гусарском, Хачмазском, Губинском, Шабранском, Сиязаньском, Хызынском, Гобустанском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Гёкчайском, Уджарском, Зардабском, Кюрдамирском, Евлахском и Агдашском районах.

С января 2021 года к системе ОМС подключатся 36 городов и районов - Гянджа, Нафталан, Ширван, Газах, Агстафа, Товуз, Шамкир, Гедабей, Дашкесан, Самух, Гёкгёль, Гёранбой, Ходжалы, Бейлаган, Ходжавенд, Агджабеди, Лачын, Барда, Физули, Агдам, Тертер, Кельбаджар, Астара, Лянкяран, Лерик, Ярдымлы, Масаллы, Джалилабад, Нефтчала, Билясувар, Джабраил, Сальян, Имишли, Саатлы, Сабирабад и Гаджигабул.

На третьем этапе - с 1 апреля 2021 года - пакетом услуг ОМС воспользуется население Баку, Сумгайыта, Абшерона, Ханкенди, Губадлы, Зангилана и города Шуша.