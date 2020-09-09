https://news.day.az/society/1269163.html В Баку отремонтировано 150 эскалаторов
В Баку отремонтировано 150 эскалаторов
В период с января по август 2020 года в Баку отремонтированы 150 эскалаторов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно информации, на данный момент ремонтируются два эскалатора - в подземных переходах перед Дворцом водных видов спорта и Площадью Государственного флага, из-за неисправности цепей тяговых механизмов.
На балансе и обслуживании Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана находятся 179 эскалаторов различных марок на 65 надземных и 15 подземных пешеходных переходах Баку.
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