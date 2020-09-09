Обнародовано число школьников в Азербайджане

Согласно прогнозным данным на начало 2020-2021 учебного года, в новом учебном году в общеобразовательных учреждениях Азербайджана ожидается обучение 1 574 206 учащихся, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минобразования.

Из них 733 279 - девочки, 840 927 - мальчики.

В первых классах школ прогнозируется обучение 165 511 учащихся, в IX классах - 132 734, в XI-XII классах - 85 044 учащихся.

Согласно данным на начало 2020-2021 года, обучение будет вестись в 4440 школах, включая 317 начальных, 783 средние общеобразовательные, 3319 полных средних школ, 16 школ специального типа и 5 очно-заочных (вечерних) полных средних школ, 60 школ-лицеев, 50 лицеев, 15 гимназий и 14 гимназий интернатного типа с интеграционным обучением.

В новом учебном году в дошкольных группах общеобразовательных учреждений ожидается обучение 121 696 детей.