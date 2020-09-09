В Лянкяране грузовик раздавил легковушку, есть умерший и пострадавшие

В Лянкяране произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в проходящей через село Гирдяни части дороги Лянкяран-Борадигях. Грузовик марки "Ford" (99-JR-725), за рулем которого находился житель села Гюняхир Асиф Фараджев (1978 г.р.) столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2107" (42-CN-713), за рулем которого находился житель села Истису Маис Кельбиев (1986 г.р.).

В результате находящиеся в легковом автомобиле пассажиры получили различные травмы и были госпитализированы в Лянкяранскую районную центральную больницу. Один из них - Махир Ахмедов (1979 г.р.) скончался по дороге в больницу. Другие пострадавшие Гюльдерен Ахмедова (1947 г.р.), Севиль Абдуллаева (1968 г.р.) и Гусейн Махир оглу Ахмедзаде (2014 г.р.) были помещены в отделение травмотологии, а водитель Маис Раджабали оглу Кельбиев - в реанимацию.

Ведется расследование.