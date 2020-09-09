https://news.day.az/society/1269194.html Кабмин принял решение по детским садам
Кабмин принял решение по детским садам
Решением Оперативного штаба при Кабмине с 1 октября 2020 года разрешается работа частных и государственных детсадов в гг. Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе, с 15 сентября - детсадов других городов и районов.
Как передает Day.Az, об этом говорится в подписанном сегодня постановлении Кабмина.
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