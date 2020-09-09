https://news.day.az/society/1269198.html В Азербайджане будет разработан законопроект о благотворительности
В Азербайджане будет разработан законопроект о благотворительности
Для разработки законопроекта "О благотворительной деятельности" в Милли Меджлисе (парламенте) создана Рабочая группа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, решение об этом было принято на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.
Председателем Рабочей группы стал депутат Солтан Мамедов.
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