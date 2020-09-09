В Азербайджане будет разработан законопроект о благотворительности

Для разработки законопроекта "О благотворительной деятельности" в Милли Меджлисе (парламенте) создана Рабочая группа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, решение об этом было принято на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Председателем Рабочей группы стал депутат Солтан Мамедов.