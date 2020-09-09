Названа сумма пособий по усыновленному ребенку

Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание правам детей. Половина из 19 в законодательстве пособий связана именно с детьми.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике председатель Комитета Муса Гулиев.

Гулиев отметил, что изменение, предлагаемое в закон "О социальных пособиях", предусматривает предоставление пособия по усыновленному ребенку в размере 160 манатов для лица, усыновившего потерявшего родителей либо лишенного родительской опеки ребенка в возрасте 3-18 лет, а также 480 манат для лица, усыновившего ребенка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 0-18 лет.