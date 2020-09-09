В план работы Комитета по труду и социальной политике включены 6 законопроектов

Сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике был принят план работы на период осенней сессии Комитета.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в план работы комитета входят законопроекты "О туризме", "О благотворительной деятельности", "О бюджете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту", "О бюджете Фонда страхования от безработицы", "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике", "О пределе критерия потребности в Азербайджанской Республике".

Комитет по труду и социальной политике на осенней сессии также организует слушания по исполнению закона "Об ограничении потребления табачных изделий", мониторингу исполнения закона "О правах лиц с инвалидностью", обеспечению закона Азербайджанской Республики "О занятости" и ликвидации неформальной занятости.