Магазины в Азербайджане заставят соблюдать закон "Об ограничении использования табачной продукции"

В ноябре в Милли Меджлисе состоятся слушания по исполнению требований закона "Об ограничении использования табачной продукции".

Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сказал председатель комитета Муса Гулиев, сообщает Day.Az.

Он отметил, что несмотря на то, что закон принят и вступил в силу, его исполнение находится не на должном уровне.

Он подчеркнул, что встречаются случаи, когда табачная продукция продается рядом со школами, в связи с чем поступают обращения от граждан: "Депутат Малахат Ибрагимгызы проводит расследование по этому вопросу, а в ноябре в Милли Меджлисе будут организованы слушания по исполнению закона "Об ограничении использования табачной продукции".