https://news.day.az/society/1269233.html В Сумгайыте подростка ударили ножом
В Сумгайыте подростка ударили ножом
В Сумгайыте произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории 10 микрорайона города. На почве конфликта Рзаева Ниджата Хаял оглу (2005 г.р.) ударили ножом в правую ногу. 15-летний подросток был госпитализирован.
Ведется расследование.
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