В Сумгайыте подростка ударили ножом

В Сумгайыте произошла поножовщина. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории 10 микрорайона города. На почве конфликта Рзаева Ниджата Хаял оглу (2005 г.р.) ударили ножом в правую ногу. 15-летний подросток был госпитализирован. 

Ведется расследование. 