Обнародовано число детей, принятых на усыновление иностранцами

"С 1 ноября прошлого года полномочия по усыновлению детей перешли к Министерству труда и социальной защиты населения. С 1 ноября до сегодняшнего дня иностранцам были переданы на усыновление всего 3 ребенка".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на заседании Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса сказал заведующий Отделом политики усыновления Министерства труда и социальной защиты населения Фархад Алекберов.

Было отмечено, что раньше этими полномочиями был наделен Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей: "До 1 ноября прошлого года иностранцами были приняты на усыновление около 80 детей".