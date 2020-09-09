https://news.day.az/society/1269234.html Обнародовано число детей, принятых на усыновление иностранцами
Обнародовано число детей, принятых на усыновление иностранцами
"С 1 ноября прошлого года полномочия по усыновлению детей перешли к Министерству труда и социальной защиты населения. С 1 ноября до сегодняшнего дня иностранцам были переданы на усыновление всего 3 ребенка".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на заседании Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса сказал заведующий Отделом политики усыновления Министерства труда и социальной защиты населения Фархад Алекберов.
Было отмечено, что раньше этими полномочиями был наделен Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей: "До 1 ноября прошлого года иностранцами были приняты на усыновление около 80 детей".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре