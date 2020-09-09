Милли Меджлис рассмотрит законопроект о выплате пособия за усыновленного ребенка

В Азербайджане предлагается выплачивать месячное пособие за усыновленного ребенка, в том числе, за детей в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья.

Это отражено в поправке, предложенной в закон "О социальных пособиях", обсуждаемом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике и рекомендованном на пленарное заседание Милли Меджлиса, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект предусматривает случаи назначения пособия ребенку, взятому на усыновление.

Пособие за усыновленного ребенка лицу, усыновившего ребенка в возрасте 3-18 лет, потерявшего родителей или лишенного родительской опеки, в том числе лицу, усыновившему ребенка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, предлагается назначать для детей, усыновленных после 1 января 2021 года (в случае предоставления вступившей в законную силу решения суда об усыновлении).