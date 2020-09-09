В пригороде Баку стартовал капремонт одной из дорог

В Сураханском районе начаты работы по капитальному ремонту автомобильной дороги в поселок Говсан.

Об этом в среду сказал Day.Az пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, к концу этого года первый этап работ будет завершен.

"Мы приложим усилия, чтобы к концу года была осуществлена укладка двух слоев асфальта и дорога была передана в пользование водителей. Следующий этап завершится в будущем году, то есть будет уложен третий слой асфальтового покрытия", - добавил Анар Наджафли.