https://news.day.az/society/1269291.html В пригороде Баку стартовал капремонт одной из дорог
В пригороде Баку стартовал капремонт одной из дорог
В Сураханском районе начаты работы по капитальному ремонту автомобильной дороги в поселок Говсан.
Об этом в среду сказал Day.Az пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.
По его словам, к концу этого года первый этап работ будет завершен.
"Мы приложим усилия, чтобы к концу года была осуществлена укладка двух слоев асфальта и дорога была передана в пользование водителей. Следующий этап завершится в будущем году, то есть будет уложен третий слой асфальтового покрытия", - добавил Анар Наджафли.
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