В Азербайджане за сутки выявлено 175 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 154, скончались трое.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 37 732 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 35 119, скончались 555 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 058 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 140, в целом - 980 978 тестов.