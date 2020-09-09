https://news.day.az/society/1269301.html В Азербайджане за сутки выявлено 175 случаев инфицирования коронавирусом - вылечились 154 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 175 случаев инфицирования коронавирусом - вылечились 154 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 175 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 154, скончались трое.
Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 37 732 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 35 119, скончались 555 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 058 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 140, в целом - 980 978 тестов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре