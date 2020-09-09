https://news.day.az/society/1269371.html В Имишли произошла авария, есть погибший
В Имишли произошла авария, есть погибший
В Имишли в результате ДТП погиб водитель транспортного средства.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в городе Имишли столкнулись автомобили "ГАЗ 24" и "Mercedes". В результате аварии водитель автомобиля "ГАЗ 24", житель села Юхары Гаралар Нагиев Аликрам Фарзали оглу (1966 г.р.) скончался на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
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