Названо число претендентов на студенческие вакансии в колледжах Азербайджана

В рамках второго тура прошли регистрацию 4768 человек, из которых 4206 выбрали специальности. Из 9 898 представленных во втором туре мест 4 141 - бюджетные, а 5 757 мест - платные.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по профессиональному образованию, второй тур электронного приема студентов на вакантные места в учреждения профессионального образования стартовал четвертого сентября. Прием ведется бесплатно посредством платформы https://qebul.vet.edu.az/.

Прием на вакантные места колледжей завершится в 18:00 14 сентября, сказали в организации.

В Агентстве отметили, что во втором туре приема могут принять участие и выбрать специальности лица, не показавшие успешных результатов в первом туре приема. Также могут принять участие лица, которые вообще не принимали участие в выборе специальностей в первом туре. Помимо этого также во втором туре могут принять участие лица, которые добились успеха в первом туре, но не передумали учиться по выбранной специальности. После проверки достоверности информации в электронных заявках зарегистрированных кандидатов выбор специальности поступающих подтверждается системой. Прием в колледжи осуществляется на основании среднего балла поступающего по соответствующим предметам, указанным в аттестате.

В рамках процесса каждый кандидат может выбрать до пяти специальностей. Кандидатам будут высланы смс-уведомления по результатам конкурса. Добившиеся во второму туре успешных результатов будут приглашены для представления подлинников своих документов в учреждения, куда они поступили.

В Агентстве напомнили, что в рамках первого тура приема студентов в колледжи выбор специальностей был осуществлен с 10 по 24 августа. На 2020 - 2021 учебный год прием документов в 66 учебных заведений был осуществлен по 120 специальностям. Из прошедших электронную регистрацию 11 743 человека выбрали специальности. По сравнению с прошлым годом в этому году зафиксирован рост числа желающих получить профессиональное образование на 27 процентов.