TƏBİB назвало количество проведенных cегодня тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 7 140 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 9-е сентября.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 980 978 тестов.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 058 человек, 139 из них находятся в реанимации, а 15 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.