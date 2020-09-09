https://news.day.az/society/1269387.html Жуткое ДТП в Абшеронском районе - много пострадавших - ФОТО
Жуткое ДТП в Абшеронском районе - много пострадавших - ФОТО
В Абшеронском районе произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на дороге в поселок Сарай.
В результате столкновения двух автомобилей пострадали около 10 человек.
Пострадавшие госпитализированы. Выясняются обстоятельства аварии.
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