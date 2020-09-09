Жуткое ДТП в Абшеронском районе

В Абшеронском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на дороге в поселок Сарай.

В результате столкновения двух автомобилей пострадали около 10 человек.

Пострадавшие госпитализированы. Выясняются обстоятельства аварии.