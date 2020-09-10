Поножовщина в Гяндже, тяжело ранены братья

В Гяндже произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории, именуемой "Демир йолунун алты".

По сообщению, в больницу с ножевыми ранами брюшной области доставлен Нифтализаде Хаял Фазиль оглу 1990 г.р. Также с ножевыми ранениями в области спины госпитализирован его брат Нифтализаде Туран Фазиль оглу 1988 г.р.

Состояние обоих оценивается как тяжелое.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.