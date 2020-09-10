https://news.day.az/society/1269397.html Поножовщина в Гяндже, тяжело ранены братья
Поножовщина в Гяндже, тяжело ранены братья
В Гяндже произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории, именуемой "Демир йолунун алты".
По сообщению, в больницу с ножевыми ранами брюшной области доставлен Нифтализаде Хаял Фазиль оглу 1990 г.р. Также с ножевыми ранениями в области спины госпитализирован его брат Нифтализаде Туран Фазиль оглу 1988 г.р.
Состояние обоих оценивается как тяжелое.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
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