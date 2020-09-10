В Азербайджане начался выбор специальностей в вузы

Выбор специальностей для поступления в вузы Азербайджана будет проводиться с 10 по 20 сентября в электронном порядке на сайте Государственного экзаменационного центра.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, технически процесс выбора специальностей очень прост. Программное обеспечение настроено так, что совершить ошибку невозможно и при нажатии кнопки "запомнить" приложение предупреждает о наличии ошибки.

В 4-м выпуске журнала "Абитуриент" опубликован порядок заполнения электронного заявления абитуриента по выбору специальности, список специальностей, по которым проводится прием, плановые места, а во 2-м выпуске журнала - проходные баллы по отдельным специальностям прошлогоднего конкурса приема студентов.

Для получения помощи при выборе специальностей абитуриенты могут обратиться в региональные филиалы ГЭЦ и бесплатные Консультационные центры (обратившись непосредственно или заняв онлайн-очередь на сайте ГЭЦ) созданные в университетах "Западный Каспий", "Азербайджан", "Баку бизнес", "Одлар Юрду", Университете кооперации, "Евразия". На каждого абитуриента отводится 20 минут. Абитуриента может сопровождать один человек.

Процесс приема будет организован в соответствии с методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19). Для этого в центрах созданы соответствующие условия согласно инструкции. В центрах будет обеспечено соблюдение необходимой социальной дистанции. Прием без масок не будет осуществляться.

Занять онлайн-очередь можно будет с 9 сентября. Консультационные центры функционируют по будням (кроме субботы и воскресенья) с 09:00 до 17:00.