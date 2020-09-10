Минздрав Азербайджана об организации медицинских услуг в учебных заведениях

Советник Управления организации здравоохранения минздрава АР Айнура Зейналова в своём онлайн-интервью рассказала об организации медицинских услуг в образовательных учреждениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в начале своего онлайн-интервью советник Управления организации здравоохранения минздрава АР Айнура Зейналова отметила, что основными обязанностями медицинских служб в образовательных учреждениях являются охрана здоровья школьников и студентов, профилактика заболеваний, постоянный мониторинг здоровья и оказание первой помощи.

"Как и во всех развитых странах, в Азербайджане профессиональная многопрофильная команда опытных психологов, социальных педагогов, логопедов и медсестер, работающих в учебных заведениях, помогает впервые идущему в школу ребенку пройти физиологическую, психологическую и социальную адаптацию", - высказала своё мнение Айнура Зейналова.

Советник Управления организации здравоохранения также подчеркнула, что создание безопасной и здоровой среды в учебных заведениях нашей страны является одним из важнейших вопросов. Согласно правилам, в зависимости от количества учеников в общеобразовательных школах должен быть выделен медицинский кабинет, где должен работать квалифицированный персонал. Работающие в таких кабинетах медсестры должны следить за здоровьем детей и при необходимости оказывать им первую помощь. Перенесшие заболевания дети должны находиться под наблюдением врача, ученики - проходить регулярные профилактические обследования, а те, у кого есть подозрение на какие-либо заболевания, должны быть немедленно изолированы от остальных.

Айнура Зейналова отметила, что организация медицинского обслуживания в образовательных учреждениях осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров АР "Об утверждении правил и норм организации общественного питания и медицинских услуг в образовательных учреждениях" и находится под постоянным контролем. Айнура Зейналова также перечислила несколько проектов: "Государственная программа улучшения здоровья матери и ребенка на 2014-2020 годы", "Государственная программа обязательной медицинской диспансеризации детей на 2018-2022 годы", "Стратегия по борьбе с неинфекционными заболеваниями в Азербайджанской Республике на 2015-2020 годы", а также другие принятые документы - это предпринятые руководством страны важные шаги по защите здоровья подрастающего поколения, воспитания его достойными гражданами своей страны".

В ходе онлайн-интервью были затронуты также и другие важные вопросы. Например, Айнура Зейналова высказала свои мысли по поводу влияния устойчивого и продуктивного сотрудничества минздрава АР со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на сферы образования и здравоохранения. Она отметила, что поддерживаемая Всемирной организацией здравоохранения сеть "Школы, поощряющие укрепление здоровья" стала неотъемлемой частью политики развития здравоохранения и образования в 45 странах Европейского региона ВОЗ, включая нашу страну. Кроме того, ещё один проект, реализуемый в школах министерством образования в рамках программы "Здоровое образование - здоровая нация" вносит свою лепту в решение отраженных в программе вопросов здравоохранения.

Затем Советник Управления организации здравоохранения минздрава отметила, что открытие учебных заведений совпадает с наступлением осеннего похолодания, а следовательно, и с началом сезона заболеваний. Осенью и зимой холодная погода, тесный контакт между детьми и подростками, а иногда их ослабленный иммунитет, переполнение классных комнат в образовательных учреждениях, полная непредсказуемость режима обратной эпидемии приводят к вспышкам острых респираторных инфекций. Для повышения сопротивляемости к инфекциям детей и подростков важно обеспечить рациональным питанием, гигиеническим дневным и школьным режимами, постоянными оптимальными условиями нахождения в учебных заведениях и дома.

В завершение своего интервью Айнура Зейналова рассказала о дополнительных мерах, предусмотренных в учебных заведениях во время пандемии COVID-19:

"Принимаемые и реализуемые незамедлительно решения о соответствующих мерах являются большой ответственностью, которую берут на себя системы образования и здравоохранения. Дети и молодые люди должны постоянно оставаться информированными о вирусе COVID-19 из самых надежных источников, таких как ЮНИСЕФ, ВОЗ и министерство здравоохранения".