В Комитете Милли Меджлиса затронули тему детского пособия

Должно ли выдаваться детское пособие или нет? Нужно поставить точку в этом вопросе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству ММ сказал депутат Вахид Ахмедов.

Он отметил, что с соответствующими структурами необходимо обсудить этот вопрос и вынести окончательное решение.