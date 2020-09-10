https://news.day.az/society/1269498.html В Комитете Милли Меджлиса затронули тему детского пособия
В Комитете Милли Меджлиса затронули тему детского пособия
Должно ли выдаваться детское пособие или нет? Нужно поставить точку в этом вопросе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству ММ сказал депутат Вахид Ахмедов.
Он отметил, что с соответствующими структурами необходимо обсудить этот вопрос и вынести окончательное решение.
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