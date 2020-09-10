Названы самые идеальные для жизни районы Баку

Экологическая ситуация в Баку соответствует характеристикам крупных промышленных городов. В первую очередь это связано с интенсивным движением автомобилей и деятельностью промышленных предприятий и предприятий общественного питания.

Как передает Day.Az, об этом сказал Milli.Аz заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Васиф Алиев.

Алиев также назвал самые идеальные районы столицы с экологической точки зрения.

"Конечно, здесь играют роль местный рельеф и погодные условия. Таким образом, при ответе на вопрос, в каком административном районе Баку экологическая обстановка более благоприятная, эти факторы также необходимо учитывать.

По результатам мониторинга качества воздуха в разных районах Баку можно сказать, что Пираллахинский, Бинагадинский, Ясамальский районы, а также IX микрорайон имеют наиболее благоприятные экологические условия, чем другие части Баку", - сказал Васиф Алиев.